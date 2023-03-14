Deutsche Bank в 2022 году отказался сотрудничать с "КТК-Р"

При этом для диверсификации рисков "КТК-Р" открыл счета в Райффайзенбанке, Газпромбанке и Росбанке

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Deutsche Bank AG в октябре 2022 года отказался от дальнейшего сотрудничества с "КТК-Р" - российским юрлицом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится в отчете по РСБУ российской компании.

"Денежные средства в долларах США в отчетном периоде размещались в банках как в Российской Федерации, так и в Великобритании. С октября 2022 года Deutsche Bank AG (Лондон) отказался от сотрудничества с АО "КТК-Р", - сказано в документе.

При этом для диверсификации рисков, связанных с западными санкциями в отношении банков и контрагентов, для обеспечения своевременного исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками в 2022 году, "КТК-Р" открыл счета в Райффайзенбанке, Газпромбанке и Росбанке.

В начале марта КТК сообщал, что совет директоров АО "КТК-Р" и акционеры АО "КТК-К" рассмотрели вопросы банковского обслуживания деятельности КТК и возможности привлечения для сотрудничества крупных зарубежных банковских учреждений.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukoil International Gmbh - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N. A. N. V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

"Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК компани".