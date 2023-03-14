В США объяснили необходимость пошлин на ввоз катанки из РФ опасениями демпинга на рынке

Согласно документу Федеральной Комиссии страны по международной торговле, распоряжения о тарифах на эту продукцию останутся в силе

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Федеральная Комиссия США по международной торговле провела регулярный обзор введенных антидемпинговых пошлин в отношении углеродистой и стальной катанки (сырье для получения проволоки) из России, Белоруссии, Украины, а также Великобритании, Испании, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Корея, Турции и ЮАР. Об этом говорится в опубликованном во вторник уведомлении комиссии.

В документе утверждается, что "отмена действующих распоряжений об антидемпинговых пошлинах на импорт углеродистой и стальной катанки" из перечисленных стран, "скорее всего, приведет к дальнейшему продолжению или повторению случаев демпинга" на американском рынке. Поэтому распоряжения властей США, касающиеся тарифов на эту продукцию, останутся в силе. Пошлины были введены пять лет назад.