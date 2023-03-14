Цена газа в Европе опускалась ниже $500 за 1 тыс. куб. м

Она снижалась на 10% за день

ТАСС, 14 марта. Цена газа в Европе на биржевых торгах опускалась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с прошлой недели, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составляло 10%.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $496 за 1 тыс. куб. м, или €44,735 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Еще на прошлой неделе, 9 марта, цена газа опускалась ниже $450 впервые с конца июля 2021 года. Однако к концу недели произошел резкий рост цены - она поднялась почти до $600.

Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены на 56,5% (на 20,32 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 61,4 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой была выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения. Западные нефтегазовые компании также заявляли, что энергокризис в Европе далек от завершения, и выражали опасения относительно возможности заполнить хранилища к следующему отопительному сезону.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 19 марта 2022 года., когда в них оставалось лишь 25,5% запасов.