Мининвест Подмосковья заключил соглашение, упрощающее реализацию инвестпроектов в регионе

Соглашение позволит выстроить единую систему коммуникации ведомств между собой, оптимизировать взаимоотношения между инвестором и ресурсоснабжающими организациями

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области заключило соглашение с министерством энергетики региона, "Мособлгазом" и компанией "Россети Московский регион", которое упростит реализацию инвестиционных проектов в Подмосковье. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Мининвеста.

Как пояснили в пресс-службе, соглашение позволит выстроить единую систему коммуникации ведомств между собой, оптимизировать взаимоотношения между инвестором и ресурсоснабжающими организациями. "Кроме того, оно будет способствовать эффективному внедрению принципов регионального инвестиционного стандарта и развитию целостной системы поддержки новых инвестпроектов", - отметили в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас при реализации инвестпроектов в Подмосковье инвесторы успешно работают в рамках предусмотренных алгоритмов действий. В них прописан порядок, позволяющий оперативно получить земельный участок в аренду, подключить новый объект к инженерным сетям, ввести его в эксплуатацию. Для удобства на инвестиционном портале Подмосковья в разделе "Инвестиционный стандарт" во вкладке "Свод инвестиционных правил субъекта Российской Федерации" размещены видеоинструкции, в которых представлен порядок действий инвестора.

"Соглашение объединяет ключевые ведомства, от работы которых в первую очередь зависит скорость и эффективность реализации инвестпроекта. Подмосковье первым в стране подписало четырехстороннее соглашение, объединяющее всех участников процесса. Договоренность, подписанная ведомствами, позволит оказывать поддержку инвесторам эффективнее, усилит контроль за исполнением и коммуникацию с инвесторами, а также повысит их информированность", - привели в пресс-службе слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.