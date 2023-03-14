Кипр потребовал убрать с британского рынка имитацию сыра халлуми

В случае невыполнения требования кипрские власти готовы обратиться в суд

НИКОСИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Кипра намерено добиваться остановки производства в Великобритании продукта, который рекламируется как разновидность традиционного сыра халлуми. Как заявил представитель ведомства Андреас Грегориу, этот продукт отходит от норм, применяемых при производстве кипрского сыра халлуми, который имеет статус защищенного наименования места происхождения (Protected Designation of Origin - PDO). Этот статус был присвоен ему Европейским союзом в октябре 2021 года.

"Правительство связывается с соответствующим органами Соединенного Королевства в надежде, что компанию попросят убрать продукт [с местного рынка]", - приводит во вторник слова чиновника газета Cyprus Mail. В случае невыполнения требования кипрские власти готовы обратиться в суд.

Как указано на сайте британской компании "Лэйвсток парк фарм", она вышла на национальный рынок с сыром под названием "баффаломи", который, как утверждается, произведен на основе молока буйволиц и коровьего молока и является "разновидностью сыра халлуми". К процессу якобы были привлечены кипрские специалисты. Хозяева фирмы объяснили появление "баффаломи" желанием "разнообразить свою продукцию".

Халлуми считается визитной карточкой Кипра. Он по-прежнему производится по оригинальной рецептуре. Этот сыр необычен тем, что при его производстве не используется ни кислота, ни кислотообразующие бактерии. Согласно кипрским стандартам, закрепленным в PDO, сыр халлуми на 25% должен быть произведен из козьего или овечьего молока (через два года эта планка будет доведена до 51%) и на остальные - из коровьего. Он имеет высокую температуру плавления, и поэтому его можно обжарить или приготовить на гриле. Именно в обжаренном виде его и подают к столу.