В России предложили ввести субсидирование облачного софта для НКО

Генеральный директор РФРИТ Александр Павлов не уточнил необходимый объем средств

МОСКВА, 14 марта./ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) попросил Совет Федерации рекомендовать правительству выделить финансирование на субсидирование российского облачного программного обеспечения для некоммерческих организаций. С таким предложением выступил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов в ходе круглого стола в Совете Федерации "О государственной поддержке развития российского рынка облачных сервисов и инфраструктуры".

"Будем просить также в поддержку в плане нового вектора - это субсидирование облачного программного обеспечения для сектора НКО. Традиционно во всем мире сектору НКО предоставляют ПО по существенно более низкой цене, в РФ такого нет, мы бы хотели такой инструмент дополнительно предложить", - сообщил Павлов.

Необходимый объем средств для введения субсидирования софта для НКО не уточняется.

Также он напомнил, что в РФРИТ уже есть программа субсидирования ПО для малого и среднего бизнеса. В рамках программы фонд субсидирует 50% стоимости софта для МСП. Павлов отметил, что всего в России шесть млн предпринимателей, по итогам 2022 года мерой поддержки воспользовались 200 тыс. предпринимателей. В настоящий момент Фонд совместно Минцифры России прорабатывает вопрос ее финансирования в текущем году.

"В 2022 году более 150 продуктов были доступны для того, чтобы предприниматели могли трансформировать свой бизнес и повысить его эффективность. <...> Свыше 700 тыс. лицензий на российское облачное программное обеспечение предприниматели в 85 субъектах приобрели", - добавил Павлов.

Также в феврале 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала "ВЭБ.РФ", куда входит РФРИТ, рассмотреть вопрос о расширении этой программы на новые территории РФ - в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. "О большой потребности в этом нам говорят и сами компании, IТ-разработчики, и предприниматели, которые сейчас заходят в российскую юрисдикцию, и им необходимо российское ПО для ведения своего бизнеса "в белую", - подчеркнул Павлов.

О программе поддержки

Льготные условия для предпринимателей реализованы за счет компенсации половины стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставление дополнительных документов и отчетности, единственным требованием для них является нахождение в реестре МСП.

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.