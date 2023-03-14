Внешнее управление германского регулятора над НПЗ "Роснефти" продлили на полгода

Цель внешнего управления над предприятием в Шведте - энергобезопасность ФРГ, заявил министр экономики Германии

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Внешнее управление Федерального сетевого агентства Германии, под которое в прошлом году были переданы активы "Роснефти" в ФРГ, будет продлено на полгода. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении германского Минэкономики, опубликованном после решения суда, который подтвердил правомочность этого шага со стороны Берлина.

"Министерство собирается еще на шесть месяцев продлить внешнее управление, которое истекает 15 марта 2023 года", - отметили в ведомстве. В среду решение об этом будет опубликовано в государственном вестнике и вступит в силу. Министр экономики Роберт Хабек со своей стороны приветствовал решение суда. "Энергобезопасность - приоритет для нас. Смысл внешнего управления в том, чтобы обеспечить это", - приводятся его слова в заявлении министерства.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" в тот же день заявила, что данное решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. Федеральный административный суд во вторник подтвердил правомочность передачи активов под внешнее управление.