Сенаторы внесли в Думу проект поправок, упрощающих процедуру госзакупок

Документ, в частности, предусматривает сокращение сроков закупок

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму проект поправок в закон о госзакупках, заявил журналистам во вторник заместитель председателя СФ Николай Журавлев. Документ, в частности, предусматривает сокращение сроков закупок и упрощение закупочных процедур.

"Законопроект подготовлен в целях совершенствования осуществления закупок и заключения государственных и муниципальных контрактов, в том числе на выполнение строительных работ, а также в целях упрощения, повышения эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключения излишних временных затрат заказчиков при осуществления закупок", - пояснил Журавлев.

В частности, документ предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех до 10 миллионов рублей. Предлагается снять ограничения на объем таких закупок. "Такое изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур, поскольку данный способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика в товаре, работе, услуге", - отметил Журавлев.

Законопроект предусматривает повышение ценового порога для малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок с трех до пяти миллионов рублей. По словам сенатора, эта мера также направлена "на сокращение сроков закупок и повышение оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет использования более простых закупочных процедур".

Документом устанавливается возможность проведения строительных закупок "под ключ" в срок до 1 января 2025 года. Эта мера должна позволить более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым оборудованием.

Контракт с участником, занявшим второе место

Документ наделяет заказчиков полномочиями заключать контракт с участником, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки. Это возможно в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, из-за которых невозможно его исполнение. Это не означает, что победитель попадает из-за этого в реестр недобросовестных поставщиков.

По словам Журавлева, чтобы снизить временные затраты заказчиков на процесс закупки товара, работы, услуги, законопроект предполагает сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком. "Заказчики смогут устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта", - подчеркнул сенатор.

В законопроекте также предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки с указанием конкретного товарного знака. Кроме того, исключаются излишние требования, связанные с определением начальной (максимальной) цены контракта. "Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования такой цены, в том числе учитывая географические и экономические особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах на товары, работы, услуги", - пояснил Журавлев.

Ранее Матвиенко поручила сенаторам обратиться в правительство с предложением наложить мораторий на действие ряда норм закона о госзакупках до завершения специальной военной операции на Украине. Поручение направить соответствующее обращение в кабмин было дано вице-спикеру палаты Журавлеву.