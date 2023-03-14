Emirates сообщила о расширении маршрутной сети на треть

Коммерческий директор авиакомпании Аднан Казим указал на восстановление спроса на путешествия

ДУБАЙ, 14 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Объединенных Арабских Эмиратах авиакомпания Emirates расширила свою маршрутную сеть и возможности перевозок пассажиров на 31% с начала нынешнего финансового года благодаря восстановлению спроса на путешествия. Об этом во вторник сообщила газета The National со ссылкой на коммерческого директора компании Аднана Казима.

"Emirates продолжает расширять международную маршрутную сеть, мы используем все наши возможности для удовлетворения спроса", - сказал Аднан Казим.

В компании планируют к середине текущего года нанять 400 пилотов в дополнение к 4,5 тыс. работающих и от 5 тыс. до 6 тыс. бортпроводников, чтобы довести их число до 17,5 тыс. В настоящее время парк компании включает 120 самолетов Boeing-777 и 116 аэробусов А-380.

Финансовый год компании начался относительно спокойно, поскольку не было возможности увеличивать количество рейсов из-за необходимости завершить восстановление северной взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Дубая. Emirates планирует в ближайшие месяцы добавить новые маршруты в Восточную Азию и увеличить число рейсов по уже существующим направлениям в Африку, Австралию и Европу.