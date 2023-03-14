В Ростовской области к концу 2023 года планируют построить детский хирургический центр

На данный момент практически завершено остекление зданий, идет внутренняя отделка помещений, сообщил губернатор Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Работы по строительству областного детского хирургического центра инновационных технологий в Ростовской области планируют завершить в конце 2023 года, корпуса будут готовы к монтажу медицинского оборудования. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Заслушал сегодня доклады подрядчика и областных ведомств о ходе строительства областного детского хирургического центра инновационных технологий. У нас в Ростовской области это самый крупный строящийся социальный объект. Финансируется его создание по национальному проекту. Подрядчик заверил, что к концу этого года новые корпуса будут уже готовы к приемке и монтажу медицинского оборудования", - написал он.

Голубев отметил, что на данный момент практически завершено остекление зданий, идет внутренняя отделка помещений. На стройплощадке задействованы 406 рабочих.

"Хирургический центр предназначен для оказания современной медицинской помощи детям, и стоит задача использовать все возможности, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию и начало его работы", - добавил глава региона.

Детский хирургический центр инновационных технологий на базе областной детской больницы будет рассчитан на 280 коек. Его строительство началось в 2021 году, площадь составит 54,5 тыс. кв. м. В медучреждении будут проводиться уникальные высокотехнологичные операции, в том числе по трансплантации костного мозга. Общая стоимость реконструкции больницы составит порядка 14,5 млрд рублей.