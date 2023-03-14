Путин поставил задачи по развитию Тынды и Северобайкальска как опорных точек БАМ

Президент также призвал развивать инфраструктуру для улучшения качества воздуха в Чите и Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Городам Тында и Северобайкальск, которые обеспечивают надежную работу Байкало-Амурской магистрали (БАМ), требуются современные логистические площадки, новые инженерные сети и благоустроенные общественные пространства, заявил президент России Владимир Путин.

"Отдельно хотел бы сказать о развитии Тынды и Северобайкальска. Это важнейшие, опорные точки БАМа. Они обеспечивают надежную работу магистрали, нагрузка на которую в последнее время, как мы все знаем, существенным образом выросла", - указал он, открывая во вторник совещание о реализации программ развития дальневосточных городов.

Как отметил глава государства, нужно учесть специфику этих городов, профиль их экономики. "Это значит, здесь нужны дополнительные предприятия сервисного обслуживания Байкало-Амурской магистрали. Она становится более современной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, и города соответствующим образом должны меняться. Имею в виду и современные мультимодальные логистические площадки", - поставил задачу он.

Также, продолжил президент, этим городам БАМа "требуется обновление аэропортовой инфраструктуры, замена инженерных сетей". "Нужно отремонтировать и в дальнейшем содержать в нормативном состоянии дороги, благоустроить общественные пространства", - перечислил другие меры он.

Кроме того, по словам Путина, требуется развивать там сферу культуры и досуга, строить спортивные сооружения, объекты сервиса, туризма - "словом, все то, что определяет комфорт и удобство современной жизни".

Качества воздуха в Чите и Улан-Удэ

Президент также призвал развивать инфраструктуру для улучшения качества воздуха в Чите и Улан-Удэ.

"В Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха", - отметил президент во вторник на совещании о реализации программы развития дальневосточных городов.

Он напомнил, что ранее в ходе рабочей поездки в Бурятию пообщался с работниками Улан-Удэнского авиационного завода. "Люди как раз поднимают этот вопрос, и понятно почему. Потому что проблема действительно острая. Основным источником загрязнений является частный жилой сектор, люди вынуждены, именно вынуждены отапливать дома углем и дровами. Именно вынуждены, потому что других возможностей просто нет", - сказал президент.

Он обратил внимание участников совещания на то, что "это системная проблема и она требует системного подхода для решения". "Предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительством качественного жилья и инфраструктуры, износ которой в некоторых местах близок к критическим отметкам", - указал Путин.

Отдельно он добавил, что в Чите и Улан-Удэ "сложилась непростая ситуация с расселением аварийного [жилого] фонда". "Уже в ближайшие годы нужно добиться кардинального улучшения ситуации, обеспечить людей современными квартирами и домами", - заключил глава государства.