Кабмин совместно с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности

По словам премьера РФ Михаила Мишустина, нужно "определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия с партнерами"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство РФ вместе с представителями бизнеса разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности с учетом актуальных реалий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.

"Важно определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью правительством при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности", - заявил глава кабмина. Его слова передает пресс-служба правительства.

Как отметил Мишустин, предстоит создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта. "Перед нами стоит задача обеспечить развитие экономики страны в условиях ограничений, введенных недружественными странами. Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому мы продолжим расширять и укреплять наши торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве", - заключил премьер.

В целом в сообщении отмечается, что правительство продолжает работу над шестью ключевыми задачами, которые определил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Новая стратегия будет подготовлена для решения одной из таких задач, касающейся расширения взаимодействия с дружественными странами. На прошедшей в координационном центре кабмина стратегической сессии обсуждались основные подходы к разработке такого документа. В заседании приняли участие вице-премьеры, главы федеральных министерств, депутаты и сенаторы, а также представители бизнеса и экспертного сообщества.

Работа над новой стратегией

Как уточнил первый вице-премьер Андрей Белоусов, для подготовки стратегии в рамках правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции создана подкомиссия по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств.

После утверждения стратегии для развития взаимодействия с дружественными странами будут разработаны дорожные карты с указанием конкретных направлений работы, добавил первый вице-премьер.

Кроме того, министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил подходы к повышению эффективности деятельности межправкомиссий, созданных для развития двустороннего сотрудничества."Разработан механизм сквозных задач, которые должны обеспечить конкретные результаты. Они предполагают комплекс мероприятий, подзадачи с техническим заданием. По ним определены ключевые показатели эффективности, закреплены ответственные ведомства и представители из Минэка", - уточнил Решетников. Его слова также приводятся в сообщении.