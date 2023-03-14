Глава "РН-Москва" назвал важным фактором для автотуризма в РФ развитие сервисов на АЗС

Дмитрий Шишонков сообщил, что "Роснефть" реализует комплексный подход в рамках нового формата АЗК под собственной торговой маркой "Зерно"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Одним из ключевых факторов для развития автотуризма в России является наличие сети АЗС, предлагающих не только качественное топливо, но и различные услуги и сервисы. Об этом рассказал генеральный директор АО "РН-Москва" (входит в "Роснефть") Дмитрий Шишонков в ходе международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

"Важнейшим критерием путешествия на автомобиле является наличие качественного топлива на АЗС в тех регионах, где пролегают маршруты путешествий автолюбителей", - отметил Дмитрий Шишонков на круглом столе "Перспективы автотуризма. Что необходимо путешественникам по дороге" в рамках выставки. Однако он добавил, что для успешного развития современной сети АЗС продавать только топливо уже недостаточно.

В настоящее время АЗС, как отметил Шишонков, это многофункциональный заправочный комплекс, который предлагает и сопутствующие товары, и различные услуги, и высокий уровень сервиса. "Для автолюбителей важно иметь возможность отдохнуть и качественно восполнить силы во время остановки", - рассказал он, добавив, что речь идет вплоть до возможности принять душ и остановиться на ночь. "Это не только делает путешествие на автомобиле комфортным, но и способствует развитию автотуризма в регионах присутствия", - подчеркнул глава "РН-Москва".

Сама "Роснефть", по словам Шишонкова, реализует такой комплексный подход в рамках нового формата АЗК под собственной торговой маркой "Зерно". По предварительным оценкам, новый формат будет представлен более чем на 1 000 АЗК в течение ближайших трех лет. При этом для автопутешественника, как отметил Шишонков, сейчас важны не только комфортные зоны кафе, отдыха, сервиса, но и новые форматы обслуживания. Речь, к примеру, о дорожных аптеках, финансовых супермаркетах, мобильных фудтраках, а также об удобстве и развитии мобильного приложения. "Благодаря такому развитию инфраструктуры автотуризм становится удобным и комфортным", - подчеркнул глава компании.

При этом с ростом популярности автотуризма растет трафик, а, значит, и ответственность за окружающую среду. "Роснефть", как добавил Шишонков, увеличивает производство бензина с низким содержанием серы, бензола и ароматических углеводородов. Кроме того, в рамках работы по снижению выбросов расширяется география сети газозаправочных комплексов, включая станции с компримированным природным газом (КПГ). Другой составляющей вклада в экологию является использование и дальнейшее внедрение сети зарядных станций для электромобилей, что делает путешествие на электромобилях проще и комфортнее.

О компании

Сеть АЗС "Роснефть" - одна из крупнейших автозаправочных сетей топливного розничного рынка России с наибольшим географическим покрытием. Сеть представлена в 59 регионах Российской Федерации и включает в себя почти 3 тысячи АЗС.