СМИ: ФРГ нужно еще €1,6 млрд на расширение СПГ-инфраструктуры

Предполагается, что эти средства планируется израсходовать на строительство терминалов по приему СПГ, страховку поставок, аренду судов, ремонт инфраструктуры

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии запросило дополнительно €1,6 млрд из госбюджета на расширение инфраструктуры, необходимой для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По их данным, эти средства планируется израсходовать на строительство терминалов по приему СПГ, страховку поставок, аренду судов, ремонт инфраструктуры. Оппозиция раскритиковала планы увеличения расходов на эти цели. "Эти требования демонстрируют хаотичность планирования в министерстве по делам экономики", - заявил представитель Христианско-демократического союза Кристиан Хаазе.

В Германии действуют два мобильных терминала по приему СПГ. Как ожидается, еще две таких установки появятся в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом только по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м голубого топлива. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Трубопроводный газ из России в Германию не поступает после диверсий на газопроводе "Северный поток".