Эксперт считает, что текущая неделя может стать решающей для банковской системы США

Руководитель Центра Россия - ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко предупредила, что если финансовый кризис случится, это будет иметь последствия для мировой экономики в целом, спад которой может достигнуть 2%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Смогут ли США удержать банковскую систему "на плаву" и не допустить эффекта "снежного кома" станет ясно на этой неделе. Таким мнением с ТАСС поделилась руководитель Центра Россия - ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

"Несмотря на то, что Минфин США уже заявил, что клиенты банков не понесут никаких убытков, важно понимать, что по закону федеральная страховка покрывает только вклады до $250 тыс., которых у SVB, например, меньше 5%. На компенсации сверх этой суммы клиенты SVB могут рассчитывать из денег после продажи всех активов банка. Механизм хеджирования рисков пока до конца не ясен. В моменте 11 марта акции некоторых банков США на фоне паники падали до 15-20%. Скорее всего, эта неделя покажет, смогут ли США удержать банковскую систему на плаву и не допустить эффекта снежного кома", - сказала Левашенко, комментируя последствия банкротства двух банков в США.

Также важно, по ее словам, какое решение будет принято в отношении повышения ставки. "Если ФРС США с целью борьбы с инфляцией будет повышать процентную ставку еще и еще, то это может привести к возникновению банковского кризиса. Если финансовый кризис случится, это будет иметь последствия для мировой экономики в целом, спад которой может достигнуть 2%", - предупредила эксперт.

"Диверсификация товарных потоков, снижение доли расчетов в долларах и изоляция России, в том числе ее банковской системы, от рынков США, смягчит удар от финансового кризиса, если он случится. Скорее всего, российская экономика почувствует это через снижение объемов экспорта за счет снижения потребительского спроса со стороны дружественных рынков, которые не находятся в изоляции от доллара и банковской системы США", - сказала Левашенко, комментируя последствия банкротства двух банков в США.

По ее словам, с марта 2022 года произошла перестройка российской экономики и способов расчетов во внешнеэкономической деятельности. В феврале 2023 года ЦБ сообщил, что доля валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) в обороте биржевых торгов сократилась до минимального за последние годы значения (36%). При этом совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом рынке выросла в феврале до 37%.

"Таким образом, Россия действительно обособлена от условно "долларового мира" по сравнению с тем, что было год назад. Сейчас российская экономика гораздо слабее связана с западными инвестициями, чем 15 лет назад. Поэтому ударная волна от возможного финансового кризиса во многом может прийти через восточно-азиатское направление и сократить торговлю там", - пояснила она.