В Чите в мастер-план реновации включили свыше 1 тыс. объектов

Планом также предусмотрено 60 системных мероприятий, уточнил губернатор Александр Осипов

ТАСС, 14 марта. Свыше 1 тыс. объектов предусмотрено в мастер-плане реновации Читы, сообщил во вторник губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В целом в комплексном плане предусмотрено более 1 000 объектов, 60 системных мероприятий. 1,5 года по вашему поручению шла сложная, тщательная работа по мастер-плану. Лично в ней участвовали, приезжали в Читу <…> большое количество руководителей", - сказал Осипов президенту, выступая на совещании по развитию дальневосточных городов.

Он добавил, что абсолютное большинство проектов, инициатив мастер-плана согласовано федеральными органами, протоколом предусмотрены необходимые решения.

Как написал во вторник в своем Telegram-канале глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, объем предложений по созданию и реконструкции объектов в Чите в рамках мастер-плана по программе реновации дальневосточных городов оценили в 200 млрд рублей. Мастер-план развития Читы - один из наиболее масштабных, с общим объемом предложений по созданию и реконструкции объектов, отметил он.

В Забайкальском крае разрабатывают мастер-планы Читы и Краснокаменска. В Чите он предусматривает газификацию, реконструкцию дороги, связывающей несколько частей города, реновацию центра столицы Забайкалья, благоустройство набережной, создание объединенного кампуса университета и ряда культурных и спортивных объектов. Основными целями мастер-плана Краснокаменска являются улучшение условий проживания людей, повышение доступности социальных услуг, создание возможностей для самореализации местных жителей.