План поступлений по приватизации в РФ перевыполнили более чем в два раза в 2022 году

В настоящее время фокус смещают "на повышение результативности продаж объектов имущества казны", отметил глава ведомства Вадим Яковенко

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. План поступлений от продажи активов в рамках прогнозного плана приватизации перевыполнен более чем в два раза, говорится в сообщении Росмущества по итогам коллегии, которая состоялась во вторник.

"Также более чем в два раза перевыполнен план поступлений от продажи активов в рамках прогнозного плана приватизации", - отмечается в сообщении.

"В части приватизации в настоящее время фокус смещается на повышение результативности продаж объектов имущества казны, - приводятся в сообщении слова главы Росимущества Вадима Яковенко, который представил на коллегии доклад о результатах деятельности агентства за 2022 год. В нем он также обозначил задачи, стоящие перед ведомством в 2023 году.

"Этому будет способствовать упрощенный порядок приватизации объектов казны рыночной стоимостью до 100 млн рублей. Такие объекты больше не нужно включать в прогнозный план приватизации. Они продаются из перечня имущества, который утверждается приказом Минфина России. Принятые изменения в законодательстве уже позволили в два раза увеличить темпы приватизации в текущем году", - сказал Яковенко.

По его словам, с учетом масштабов имущества казны для повышения качества управления, прозрачности учета и контроля необходима цифровизация всех процессов, чем агентство активно и занимается в последние годы.

Цифровизация процессов

В октябре прошлого года на платформе "Гостех" запущена первая государственная информационная система - сервис Росимущества "Федеральное имущество онлайн", отмечается в сообщении.

Коммуникация с контрагентами посредством использования личных кабинетов сервиса в три раза сокращает трудозатраты. "Росимуществом принято решение о разработке на платформе "Гостех" сервисов по управлению имуществом государственной казны, проведению проверок и приватизации. В результате проводимой работы мы не просто автоматизируем процессы, мы их перепроектируем, исходя из требований времени", - заявил Яковенко.

Также, по его словам, Росимущество в этом же проекте создает аналитическую подсистему, позволяющую упразднить "ручную" отчетность и обеспечить возможность управления, основанного на данных.

Согласно данным из доклада, доля акционерных обществ, получивших чистую прибыль, увеличена до 66% для обеспечения долгосрочного устойчивого роста стоимости активов и доходов от управления государственными компаниями.

"Стратегической целью агентства является повышение качества управления федеральным имуществом и увеличение доходов от его использования. В рамках обеспечения долгосрочного устойчивого роста стоимости активов и доходов от управления государственными компаниями до 66 процентов увеличена доля акционерных обществ, получивших чистую прибыль", - отмечается в сообщении Росимущества.

Как добавили в Росимуществе, до 25% увеличена доля компаний, рентабельность активов которых составляет не менее 100% среднеотраслевого уровня.