Инфляция в Аргентине превысила 100% впервые с 1991 года

По данным института статистики и переписи республики, больше всегов феврале выросли цены на продукты

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Рост цен в Аргентине в феврале составил 6,6%, за последние 12 месяцев инфляция превысила 100%. Это следует из данных, которые опубликовал во вторник институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в феврале 2023 года вырос на 6,6%, за два месяца накопленный рост - 13,1%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 102,5%", - говорится в докладе. Последний показатель стал самым высоким с 1991 года.

По данным составителей доклада, больше всего (на 9,8%) в феврале выросли цены на продукты питания. За ними следуют услуги связи (7,8%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года инфляция составила 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%.