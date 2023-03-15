Посол Кубы в РФ заявил, что говорить о полноценном членстве страны в ЕАЭС рано

Хулио Антонио Гармендия Пенья подчеркнул, что есть множество совместных проектов с Москвой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Куба пока не планирует становиться полноценным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

Куба в 2020 году получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Посол республики в РФ заявил, что пока рано говорить о полноценном членстве.

"Мы сейчас совместно работаем со странами ЕАЭС и стараемся, чтобы не только мы получили пользу от этого, но и государства союза получили пользу от нас, от наших возможностей, к примеру в области медицины и других сфер. <...> Наверное, пока рано говорить о том, что мы бы хотели стать полноценным членом ЕАЭС, главное, мы работаем интенсивно. Жизнь покажет", - сказал он.

При этом посол подчеркнул, что есть множество совместных проектов с Москвой. Они охватывают транспорт, энергетику, металлургию.

"В 2023 году мы завершаем первый этап реконструкции металлургического завода имени Хосе Марти Антильяна де Асеро. На этом заводе восстанавливаются сталелитейный и прокатный цеха", - отметил посол Кубы в РФ. Также идет сотрудничество в области железнодорожного транспорта, сказал он.

Кроме того, Хулио Антонио Гармендия Пенья подчеркнул, что министерства здравоохранения и компании двух стран работают совместно над разными проектами в области медицины и биотехнологий. "Так, Куба собирается поставлять России уникальные медикаменты, к примеру Heberprot-P. Это препарат снижения риска ампутации при синдроме диабетической стопы. И Россия уже работает над тем, чтобы включить его в список медикаментов, которые назначаются пациентам с такой болезнью", - отметил он.

Сотрудничество идет также в энергетическом направлении и в области нефтедобычи, добавляет газета.