В Якутии планируют довести объем добычи угля до 80 млн тонн к 2030 году

При этом идет рост мощностей по обогащению, отметили в Министерстве промышленности и геологии региона

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Объем добычи угля в Якутии к 2030 году планируется довести до 80 млн тонн, сообщил в среду журналистам министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

"Планы по углю: видим, что [в 2023 году] планку в 40 млн тонн преодолеем. На 2030 год планируем выход за 80 млн тонн", - сказал Терещенко.

Министр напомнил, что ведется строительство железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до поселка Чумикан в Хабаровском крае, также строится морской порт Эльга. В Нерюнгринском районе работает компания "Колмар", якорный резидент ТОР "Южная Якутия". В 2022 году была запущена работа на Сыллахском угольном месторождении, данный проект реализуется компанией "Антрацитинвестпроект". Также с 2023 года ожидается наращивание добычи компании "Долгучан" - более 1 млн тонн угля ежегодно.

Как отметил Терещенко, в регионе в 2022 году в сфере промышленности было создано свыше 2,2 тыс. новых рабочих мест, что больше планового значения на 5,7%. Среди крупных промышленных проектов, где создаются и запланировано создание новых рабочих мест, министр отметил развитие Эльгинского угольного комплекса и проекта "Алданский промышленный кластер", освоение золоторудного месторождения "Кючус", строительство ГОК "Инаглинский", разработка Сыллахского угольного месторождения, освоение месторождения "Прогноз", освоение Сиваглинского железорудного месторождения, строительство золотоизвлекательной фабрики "Хвойное".

Якутия в 2022 году добыла 39,2 млн тонн угля. Как уточнили ТАСС в Министерстве промышленности и геологии региона, в 2023 году планируется добыть 45 млн тонн угля, что на 14,8% больше показателей 2022 года, при этом идет рост мощностей по обогащению. Также в 2023 году Якутия планирует добыть 18,9 млн тонн нефти, 23,8 млрд куб. м газа.

В 2022 году финансирование геологоразведки в Якутии было увеличено в 2 раза и достигло рекордных 50 млрд рублей. Так, за счет собственных средств недропользователей были изучены и подготовлены к промышленному освоению 149 участков недр местного значения. В 2023-2025 гг. геологоразведочные работы планируется провести за счет федерального бюджета на 12 площадях с оценкой запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых.​​​​​​