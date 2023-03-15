ФАС предложила расширить возможности поддержки коммунальной инфраструктуры за счет ФНБ

Как отметили в антимонопольном ведомстве, это позволит организациям сразу строить сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает расширить возможности поддержки коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Служба разработала проект документа, направленный на модернизацию ЖКХ, - отмечается в сообщении. - Ресурсоснабжающая компания по комплексной заявке застройщика может построить с привлечением средств ФНБ инженерные сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению".

По мнению антимонопольного ведомства, это позволит организациям сразу строить сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов, а компаниям, которые планируют строительство, снизить плату за подключение.

Тарифное регулирование в сфере оказания коммунальных услуг осуществляет управление регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России. Управление проводит контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации при установлении, изменении, применении регулируемых государством тарифов в сфере ЖКХ.