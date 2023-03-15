В Москве производитель увеличил объем выпуска полезных чипсов более чем вдвое

Компания "Шеллдон" выпустила в 2022 году около 1,5 млн упаковок нутовых чипсов - по сравнению с предыдущим годом объем вырос более чем в два раза

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский производитель полезных снеков более чем в два раза увеличил объем выпускаемой продукции, изготовив около 1,5 млн упаковок нутовых чипсов в 2022 году. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Производством продуктов питания в Москве занимаются более 200 промышленных площадок - в их числе не только крупные производители, но и относительно небольшие молодые компании. При этом продукция многих из них широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках. Они активно инвестируют в собственное развитие - модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров. Так, столичная компания выпустила в 2022 году около 1,5 млн упаковок нутовых чипсов - по сравнению с предыдущим годом объем вырос более чем в два раза", - сказал Овчинский.

Отмечается, что компания "Шеллдон" более пяти лет изготавливает снеки, а последние три года специализируется на производстве чипсов из нутовой муки.

Как пояснил генеральный директор компании Андрей Казаков, нутовые чипсы - полезная альтернатива картофельным. Они состоят исключительно из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки. При этом в составе отсутствуют сахар, глютен, консерванты и красители. На данный момент линейка включает в себя семь вкусов. Кроме того, в ассортименте недавно появился новый продукт - обжаренный нут.