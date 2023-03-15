Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в €1 тыс. может вернуться на прежний уровень

Он ранее составлял €200

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для физических лиц на уровне €1 тыс. может вернуться на прежний уровень в €200, сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на брифинге в среду.

Инициатива о рассмотрении этого вопроса не поступала в Совет ЕЭК, подчеркнула Малкина, отвечая на вопрос журналистов.

"На сегодняшний день, как нам известно, есть разные предложения по этому вопросу, однако конкретных инициатив о его рассмотрении на Совете ЕЭК от сторон не поступало. Если вопрос не будет рассмотрен и не будет принято соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: €200 для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и €500 для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - сказала Малкина.

Ранее глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в ходе поездки по Ярославской области говорил журналистам, что снижение беспошлинного порога с €1 тыс. обсуждается, страны союза будут вырабатывать консолидированное мнение по этому вопросу.

В начале марта газета "Известия" сообщала, что Союз потребителей РФ обратился к вице-премьеру Алексею Оверчуку, в Минпромторг и Минэкономразвития с просьбой не снижать порог беспошлинной онлайн-торговли. С 1 апреля он должен упасть с €1 тыс. до €200. В случае, если стоимость посылки превышает сумму порога или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг.

Беспошлинный лимит

Ранее в Евразийской экономической комиссии сообщали о продлении до 1 апреля 2023 года срока действия увеличения лимита беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в рамках интернет-торговли с €200 до €1 тыс. Речь идет о ввозе товаров для физических лиц.

По мнению комиссии, эта мера позволяет поддержать граждан, заказывающих товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, а также избежать дефицита товаров.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.