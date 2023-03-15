Совфед упростил покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 15 тыс. рублей

Их можно будет совершать без прохождения идентификации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволит покупать без прохождения идентификации товары в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 15 тыс. рублей.

Из-за сложившейся геополитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки недружественных стран все чаще возникает проблема с оплатой покупок гражданами в привычных иностранных интернет-магазинах, говорится в пояснительной записке. В связи с этим закон закрепляет, что идентификация клиента-физлица, а также его представителя не проводится при переводе банками денежных средств в пользу юрлиц и ИП для оплаты товаров, работ или услуг. Сумма не должна превышать 15 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. рублей.

Исключения составят случаи, когда у работников банка возникнут подозрения в отмывании денег, а также если получателем денежного перевода являются физлицо или некоммерческая организация (кроме религиозных и благотворительных организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов).

При этом идентификация и упрощенная идентификация клиента при переводе денежных средств в адрес иностранной организации не будет проводиться только в случае, если деньги предназначены для оплаты реализуемых товаров, работ и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.