Расширение нефтепроводов к портам Приморск и Новороссийск завершат в 2025 году

Также, по словам министра энергетики Николая Шульгинова, реализуется подготовленный Минэнерго совместно с "Транснефтью" план мероприятий по реализации развития инфраструктуры экспорта российской нефти на период до 2026 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Расширение магистральных нефтепроводов в сторону Приморска и Новороссийска будет завершено в 2025 году, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"Для наращивания поставок нефти в страны АТР реализован проект расширения порта Козьмино на более чем 10% с учетом трубопроводной инфраструктуры", - сказал он.

"Продолжается реализация других приоритетных проектов по этой дорожной карте, в том числе расширение магистральных нефтепроводов в направлениях порта Приморск и порта Новороссийск, завершение запланировано на 2025 год", - добавил министр.

Также реализуется подготовленный Минэнерго совместно с "Транснефтью" план мероприятий по реализации развития инфраструктуры экспорта российской нефти на период до 2026 года, рассказал он.