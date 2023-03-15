Во Франции подтвердили решение судить Volkswagen по делу о дизельных моторах

Адвокаты немецкой компании настаивали на применении принципа о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же нарушение, напомнив, что по аналогичному обвинению уже выносилось решение в Германии в 2018 году

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение о проведении расследования и судебного разбирательства в отношении немецкого автоконцерна Volkswagen по обвинению в сокрытии реального уровня выбросов произведенных им дизельных моторов. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse.

Адвокаты немецкой компании настаивали на применении принципа о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же нарушение, напомнив, что по аналогичному обвинению уже выносилось решение в Германии в 2018 году, согласно которому Volkswagen приговорили к штрафу в €1 млрд. Также они ссылались на процессуальные нарушения и требовали отменить судебный процесс на основе проведенного во Франции расследования.

"Решение, вынесенное сегодня (в среду), никоим образом не предрешает исход уголовного разбирательства, и Volkswagen продолжает пользоваться презумпцией невиновности. Компания будет продолжать использовать все доступные ей правовые средства, чтобы представить этот аргумент во французских судах", - говорится в заявлении, распространенном адвокатами.

В июне 2021 года французские следователи обвинили Volkswagen в мошенничестве в рамках расследования махинаций с показателями выбросов в окружающую среду дизельных двигателей прошлых поколений. В частности, ему вменялось обвинение в "обмане относительно качества товара, представляющего опасность для здоровья людей или животных".

"Дизельный скандал" разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили Volkswagen с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе концерну удалось создать видимость соответствия автомобилей принятым экологическим нормам. В действительности же они многократно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.