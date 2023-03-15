PwC предоставит юристам доступ к ИИ-платформе для ускорения их работы

Компания также сообщила о стремлении разработать собственную модель искусственного интеллекта для создания индивидуальных продуктов и услуг

ТАСС, 15 марта. Аудиторская сеть компаний PricewaterhouseCoopers (PwC) откроет для 4 тыс. своих юристов доступ к платформе на базе искусственного интеллекта, разработанной стартапом Harvey, для ускорения их работы. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

"Сегодня PwC объявила о глобальном альянсе со стартапом Harvey, занимающимся искусственным интеллектом, который предоставит специалистам PwC по налоговым и юридическим услугам по всему миру доступ к платформе на базе искусственного интеллекта, меняющей правила игры", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что платформа позволит юристам ускорить анализ контрактов, юридическую экспертизу, рассмотрение претензий и более широкие юридические консультации, но все результаты будут контролироваться и анализироваться сотрудниками PwC.

Компания также сообщила о стремлении разработать собственную модель искусственного интеллекта с помощью Harvey для создания индивидуальных продуктов и услуг для собственных кейсов и клиентов.