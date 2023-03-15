Saudi Aramco и Linde Engineering построят в Германии завод для крекинга аммиака

Компании подписали соглашение о совместной разработке новой технологии

ДУБАЙ, 15 марта. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и компания Linde Engineering (входит в немецкую транснациональную химическую компания The Linde), которая занимается производством, переработкой и хранением водорода, планируют построить в Германии завод для демонстрации новой технологии крекинга аммиака. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте саудовской компании.

Saudi Aramco и Linde Engineering подписали соглашение о совместной разработке новой технологии крекинга аммиака (процесс, при котором аммиак разлагается на водород и азот с применением катализатора). Как отмечается в пресс-релизе, потенциальным отличием новой технологии является катализатор, совместно разработанный Saudi Aramco и Научно-технологическим университетом имени короля Абдаллы. В рамках договоренностей стороны планируют построить на севере Германии завод, чтобы продемонстрировать эту технологию.

"Это соглашение является частью наших усилий по развитию технологий и бизнеса, направленных на создание коммерчески выгодной цепочки поставок низкоуглеродного водорода. Мы считаем, что передовая технология крекинга аммиака, которую мы разрабатываем совместно с Linde Engineering, сыграет ключевую роль в достижении наших целей", - сказал старший вице-президент и технический директор Saudi Aramco Ахмад аль-Хувейтер.

Аммиак - химическое соединение азота и водорода. Классификация аммиака, как и водорода, зависит от источника энергии, который был использован для их создания. Например, зеленый водород и аммиак получают путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии, голубой - из природного газа.