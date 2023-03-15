Правительство Молдавии одобрило соглашение с Украиной об упрощении транзита грузов

Изменения главным образом отразятся на КПП "Рени", который обслуживает молдавский порт Джурджулешть

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило соглашение с Украиной об упрощении транзита грузов железнодорожным транспортом.

"Протокол предусматривает устранение операций двойного, а в некоторых случаях тройного контроля пограничной и таможенной службами", - информирует пресс-служба молдавского правительства. Изменения главным образом отразятся на КПП "Рени", который обслуживает молдавский порт Джурджулешть.

Ранее президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский договорилась организовать в республике специальные транспортные коридоры для транзита грузов на Украину. Кроме того, летом прошлого года была восстановлена железнодорожная ветка Бессарабка - Березино, которая позволила увеличить грузопоток из портов на Дунае.