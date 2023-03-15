В "Северстали" считают, что рост цен на рынке металлопроката РФ в апреле-мае продолжится

Среди причин эксперты назвали рост затрат производителей на услуги естественных монополий и на закупаемое сырье

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Рост цен на российском рынке металлопроката продолжится в апреле-мае 2023 года в силу роста затрат производителей как на услуги естественных монополий, так и на закупаемое сырье. Такое мнение высказали эксперты "Северстали".

Они отмечают, что повышение цен - это вынужденная мера. В частности, среди причин - рост цен на лом на 25% по состоянию на март 2023 года. Эксперты подчеркивают, что цены на лом продолжат расти и в апреле текущего года.

Кроме того, с января российские металлурги снова выплачивают в бюджет акциз на производство стали, величина которого растет пропорционально росту мировых цен, приведенных в рублевый эквивалент. "Поэтому в апреле-мае ожидаем продолжение умеренного повышения цен на первичном рынке, при этом на вторичном рынке данный рост уже частично отражен в актуальной цене, и, скорее всего, цены стабилизируются", - подчеркивают эксперты.

По их словам, в России резкий рост цен наблюдается именно на вторичном рынке, где дистрибуторы превентивно повышают складские котировки на наиболее востребованные позиции, чтобы ограничить резкое вымывание остатков металлопроката. Производители повышают цены более умеренно, и месячный рост цен на горячекатаный прокат не превышает 10%.

Как отмечают эксперты "Северстали", мировые рынки демонстрируют рост за счет позитивных новостей экономики Китая, а также увеличения спроса на импортный металлопрокат после землетрясений в Турции. Однако турецкие производители постепенно начнут перезапускаться и увеличивать внутреннее производство, что будет способствовать стабилизации цен.