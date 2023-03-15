Резидент "Технополиса Москва" зарегистрировал 22 лекарственных препарата с 2020 года

С 2020 года компания "ОнкоТаргет" инвестировала в развитие производства более 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "ОнкоТаргет" - с 2020 года зарегистрировала 22 лекарственных препарата более 40 различных форм выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Фармакологическая компания "ОнкоТаргет" является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" с 2020 года. За это время она зарегистрировала 22 лекарственных препарата более 40 различных форм выпуска. Среди них - два оригинальных лекарственных средства. С 2020 года резидент инвестировал в развитие производства более 1,4 млрд рублей и произвел продукции более чем на 1,2 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что компания является научно-производственным комплексом, организованным по принципу полного цикла. Ее уникальность заключается в последовательной реализации стратегии лекарственного суверенитета в одних из наиболее значимых сегментов - таргетной или иммуноонкологической терапиях. Кроме того, компания совместно с партнерскими организациями производит лекарственные средства, выпуск которых на территории Российской Федерации в данный момент еще не налажен.

Как подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сегодня на предприятии создано почти 150 рабочих мест. Производственные мощности комплекса способны выпускать более 100 млн единиц твердых форм в год, до шести миллионов единиц жидких и стерильных невыделенных лекарственных форм в год. Предприятие выпускает как дженерики, так и оригинальные лекарственные средства.

"Предприятие выпускает лекарственные препараты, которые применяются при терапии социально значимых заболеваний: онкологий, ВИЧ-инфекции, кардиологических заболеваний и других. Специалисты компании обладают всеми необходимыми компетенциями для разработки и производства оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств", - уточнила директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям компании "ОнкоТаргет" Анжелика Змиева.