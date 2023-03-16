Общая выручка Veon за 2022 год по МСФО уменьшилась на 2,4%

Она составила $3,755 млрд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Консолидированная выручка нидерландского телеком-холдинга Veon по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2022 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,4%, составив $3,755 млрд. Об этом говорится в отчете компании.

Консолидированная выручка холдинга за IV квартал 2022 года уменьшилась на 4,9% в сравнении с показателями годом ранее и составила $940 млн. Выручка от услуг в 2022 году составила $3,6 млрд, снизившись на 2,4%, в IV квартале - $901 млн (снижение на 4,4%).

Показатель EBITDA в 2022 году равнялся $1,743 млрд (снижение на 5,3%), а по итогам октября-декабря - вырос на 1,2% в годовом сравнении, до $453 млн.

Капитальные затраты за 2022 год оказались на уровне $832 млн, увеличившись на 2,9% по сравнению с показателем годом ранее. "При этом интенсивность капзатрат выросла на 1,1 п.п., так как компания инвестировала в расширение сети 4G", - отмечает Veon.

Так, "дочки" холдинга в разных частях мира добавили ему в совокупности 14 млн клиентов 4G. По итогам 2022 года база клиентов с 4G от Veon достигла 85 млн человек, увеличившись на 19,4%.