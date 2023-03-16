Выручка "Вымпелкома" за 2022 год снизилась на 1,4%

Показатель EBITDA вырос на 9%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Вымпелкома", работающего в России под брендом "Билайн", по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год снизилась на 1,4%, до 286,7 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании за IV квартал 2022 года по МСФО снизилась на 3,5%, до 74,7 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2022 году вырос на 9%, до 118,4 млрд рублей. За IV квартал тот же показатель вырос на 14,4%, до 31,2 млрд рублей.

Общая база мобильных абонентов "Вымпелкома" в IV квартале 2022 года также снизилась на 9,3% в сравнении с 2021 годом и составила 44,8 млн пользователей. "Такая корректировка абонентской базы - следствие снижения валового количества некачественных продаж в неэффективных каналах, которую "Билайн" последовательно проводил в течение всего 2022 года", - объяснили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что при этом база активных абонентов остается стабильной. Средний доход в расчете на одного абонента в IV квартале 2022 года вырос на 12,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, отмечается в пресс-релизе компании к отчетности.

Общая выручка от широкополосного доступа к интернету по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом выросла на 5,5%, до 12,7 млрд рублей. В компании отметили, что в сегменте B2B также отмечен рост выручки на 7,7 % по сравнению с 2021 годом.

Капитальные затраты "Вымпелкома" в 2022 году составили 59,3 млрд рублей, снизившись на 20,9% по сравнению с предыдущим годом. В компании это связывают с проведением масштабной стройки сети и ее завершения до начала 2022 года.

О сделке по продаже российскому менеджменту

В ноябре 2022 года группа топ-менеджеров "Билайна" во главе с генеральным директором "Вымпелкома" Александром Торбаховым подписала сделку по выкупу 100% акций компании у холдинга Veon.

"На данный момент сделка находится в продвинутой стадии реализации, получены все необходимые регуляторные разрешения на уровне российской юрисдикции", - подчеркнули в компании.