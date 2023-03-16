Грузия возглавила Всемирную группу по торговле вином

Этот статус перешел к ней от США

ТБИЛИСИ, 16 марта. /ТАСС/. Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином (WWTG). Об этом в четверг сообщили в Национальном агентстве вина республики.

"Это является еще одни признанием Грузии, как страны - производителя вина, что будет способствовать популяризации и росту экспорта грузинского вина", - приводит пресс-служба слова главы Национального агентства вина Левана Мехузлы, который принял участие в церемонии передачи полномочий в Брюсселе.

Статус председателя в организации перешел к Грузии от США. Республика уже была председателем Всемирной группы по торговле вином в 2014-2015 годах, добавили в ведомстве. Всемирная группа по торговле вином была основана в 1994 году. Помимо Грузии и США, в нее входят Австралия, Аргентина, Канада, Новая Зеландия, Уругвай, Чили и Южная Африка. Целью организации является упрощение процедуры по торговле вином.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году республика экспортировала вино на сумму $252 млн, что составляет 4,5% всего экспорта. В РФ в прошлом году было поставлено более 73 тыс. тонн вина на сумму, превышающую 160 млн долларов.