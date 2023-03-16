16 марта, 07:13

Южная Корея отзывает жалобу на Японию во Всемирной торговой организации

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи сообщило, что причиной послужила отмена Японией экспортных ограничений на три вида материалов, необходимых для производства дисплеев

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Республики Корея решили отозвать жалобу в отношении Японии, направленную во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за японских экспортных ограничений. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По его данным, причиной послужила отмена Японией экспортных ограничений на три вида материалов, необходимых для производства дисплеев.

В четверг президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправился в Токио с визитом.

В июле 2019 года японское правительство ввело экспортный контроль в отношении трех материалов и исключило Республику Корея из списка стран, к которым применяется принцип наибольшего благоприятствования. Как считают в Сеуле, эти меры были приняты в ответ на решение Верховного суда Южной Кореи, который в 2018 году обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительного труда. 

Теги:
ЯпонияРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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