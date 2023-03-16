В Чехии цена дизельного автомобильного топлива стала наименьшей за 13 месяцев

Она составила примерно €1,49 за литр

ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Цена дизельного автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Чехии, резко выросшая после 24 февраля 2022 года, опустилась значительно ниже уровня того дня и стала наименьшей за последние 13 месяцев. Об этом сообщило в четверг информационное агентство ČTK со ссылкой на компанию CCS, которая с 2005 года ежедневно собирает данные о стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС республики.

Средняя стоимость одного литра дизельного автомобильного топлива на местных АЗС составляет 35,86 кроны (примерно €1,49). За прошедшую неделю она уменьшилась на 0,22 кроны, отметило агентство.

Средняя стоимость одного литра бензина "натурал" с наиболее низким допустимым октановым показателем составила на сегодняшний день 37,29 кроны (около €1,54). Это на 0,09 кроны меньше, чем неделю назад.

В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума в конце июня 2022 года. Тогда литр бензина на АЗС стоил в среднем 47,96 кроны (около €2,1 по курсу того времени), а литр дизельного топлива - свыше 48 крон (примерно €2,2).