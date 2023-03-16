"Казтрансойл" за два месяца отгрузил 325,9 тыс. тонн нефти в Махачкалу через порт Актау

Транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" отгрузил в январе и феврале 325,9 тыс. тонн нефти на экспорт в Махачкалу через морской порт Актау. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"За январь, февраль 2023 года АО "Казтрансойл" из порта Актау произвело отгрузку казахстанской нефти в объеме 325,9 тыс. тонн для дальнейшей поставки в направлении порта Махачкала с последующей перекачкой по нефтепроводу Махачкала - Тихорецк - Новороссийск", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что этот транзит нефти осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.

По данным фонда "Самрук-Казына", в прошлом году на морской маршрут через порт Актау до Новороссийска через Махачкалу пришлось 3,6% экспорта казахстанской нефти. Более 80% экспорта прошло по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. По нему сырье доходит до порта Новороссийск, а затем перегружается на нефтетанкеры и поставляется в другие страны мира. Около 13% - прошло по нефтепроводу Атырау - Самара.