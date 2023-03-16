Директора чешских гипермаркетов "Глобус" в апреле приедут в Россию

Речь идет об обмене опытом с коллегами из российских гипермаркетов

ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Менеджмент действующих в Чехии продуктовых гипермаркетов "Глобус", принадлежащих германской компании Globus Holding, в апреле направится в РФ. Речь идет об обмене опытом с коллегами из российских гипермаркетов "Глобус". Об этом заявила представитель компании Анета Турновска, сообщил в четверг новостной портал seznamzpravy.cz.

"Между отделениями Globus Holding иногда осуществляются взаимные поездки по обмену опытом между коллегами, работающими в тех же областях ответственности [в сфере торговли]", - привел портал ее слова.

В компании говорят, что поездка ее чешских служащих в РФ состоится в апреле и касается прежде всего директоров 16 действующих в республике гипермаркетов "Глобус". "Мы хотели бы подчеркнуть, что участие в этой исключительно рабочей поездке [будет осуществляться] на добровольной основе", - сказала Турновска.

Как пишет портал, Globus Holding стал объектом критики из-за того, что после 24 февраля 2022 года сохранил бизнес-присутствие в России.

Гипермаркеты "Глобус" действуют в Германии, России, Чехии и Люксембурге. Наибольшее их число находится в ФРГ. В РФ работают 19 сетевых магазинов, большинство из которых расположены в Москве и Московской области. Российский бизнес для Globus Holding, по данным портала, является ключевым. Прибыль, поступающая из РФ, в 10 раз превышает доходы, получаемые в Германии. Годовой оборот российских гипермаркетов, в которых задействовано почти 10 тыс. сотрудников, составляет около €1 млрд.