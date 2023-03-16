В России выдача кредитных карт в феврале выросла на 7,8%

Их число составило 930 тыс. штук, сообщили в Национальном бюро кредитных историй

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Количество выданных новых кредитных карт в феврале 2023 года составило 0,93 млн штук, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8% (в январе 2023 года - 0,87 млн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых выданных кредитных карт, напротив, сократилось - на 16,2% (в феврале 2022 года - 1,12 млн штук), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в феврале 2023 года было выдано в Москве (69 тыс. карт), Московской области (51,1 тыс.), Краснодарском крае (34,9 тыс.), Санкт-Петербурге (34,6 тыс.) и Республике Башкортостан (33,4 тыс.).

В бюро отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем в феврале 2023 года выдача новых кредитных карт увеличилась практически во всех регионах РФ. При этом самая серьезная динамика роста (среди 30 регионов - лидеров по количеству выданных кредитов этого вида) зафиксирована в Приморском (+12,2%), Красноярском (+11,2%) и Пермском (+10,8%) краях, а также в Ленинградской (+9,9%) и Кемеровской (+9,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных новых кредиток увеличилось на 7,8% и 9,8% соответственно.

"После "сезонного" снижения выдачи кредитных карт в январе, в феврале их число прогнозируемо несколько увеличилось. Однако это все равно существенно меньше, чем было выдано в феврале прошлого года. При этом с августа 2022 года количество новых выданных кредитных карт в основном снижалось. Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.