В Москве начали производить четыре новые модели лифтов

Это панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Четыре новые модели лифтов запустили в серийное производство в столице. Также ведется разработка скоростных лифтов, сообщил в четверг ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках реализации задач по импортозамещению компания "Мослифт" серьезно расширила линейку лифтов, в сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. Кроме того, уже приступили к разработке скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 м/с при нынешнем среднем показателе 1 - 1,6 м/ с", - говорится в сообщении.

Бирюков уточнил, что с августа по декабрь прошлого года было произведено более 130 новых медицинских лифтов для столичных учреждений здравоохранения. "Это - современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов до 1,4 тыс. мм вместо 1,2 тыс. мм. Кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, вместо распашных дверей - автоматические. Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими УФ-рециркуляторами", - добавил заместитель мэра.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, линейка обзорных панорамных лифтов премиум-класса предназначена для торговых центров и офисных зданий. Модели изготовлены с многослойным небьющимся стеклом с антивандальными характеристиками и смарт-стеклом, позволяющим управлять прозрачностью в зависимости от времени суток и погоды.

"Еще одна новинка - лифты на тяговых ремнях, они малошумны и экологичны за счет того, что вместо стальных канатов использованы армированные полиуретановые ремни. Новые малые грузовые лифты грузоподъемностью до 250 кг позволяют быстрее перемещать грузы", - сообщили в пресс-службе.

Бирюков напомнил, что с 2018 года компания "Мослифт" производит в собственном индустриальном центре пассажирские лифты "Стриж" грузоподъемностью от 400 до 1,6 тыс. кг для многоквартирных домов. За прошедший период в столице установлено более 2 тыс. таких подъемников.