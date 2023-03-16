В мобильном приложении РНКБ зарегистрировались более 60 000 самозанятых

После регистрации они наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами банка

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Количество самозанятых, зарегистрировавшихся в мобильном приложении системообразующего банка Крыма РНКБ, превысило 60 000, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе кредитной организации.

"В 2023 году количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в статусе самозанятого или присоединились к сервису банка в качестве ранее зарегистрированных в ФНС пользователей, превысило 60 тыс. человек. Более 30 тыс. из них зарегистрировались в течение 2022 года", - говорится в сообщении

Отмечается, что после регистрации самозанятые наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ - ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов.

"Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту. На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 5,7 млрд рублей. Для получения кредита самозанятым нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита", - уточняется в сообщении.

В рамках нового социального проекта для самозанятых, запущенного РНКБ в Крыму и Краснодарском крае, проводится праздничный фестиваль "Энергия весны" для представителей индустрии красоты. "Они оказывают бесплатные услуги желающим в рамках фестиваля, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на мастер-классы записались более 100 самозанятых", - отмечается в сообщении.