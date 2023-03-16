На Белорусском продовольственном форуме заключили контракты на 14,6 млрд рублей

В мероприятии, которое проходило в Петербурге с 14 по 16 марта, приняли участие свыше 400 компаний из России и Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Заключение контрактов на сумму 14,6 млрд рублей стало одним из главных итогов Второго Белорусского продовольственного форума, проходившего в Петербурге с 14 по 16 марта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"На форуме российские торговые сети заключили контракты на поставку белорусской продовольственной продукции на сумму 14,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Смольном отметили, что в работе форума приняли участие более 400 компаний из России и Белоруссии. При этом география российских участников заметно расширилась: в этом году его посетили предприниматели из 19 регионов страны. На форуме состоялись деловые встречи и сессии, работала белорусская продовольственная выставка, проводились дегустации.

"Форум уже зарекомендовал себя как эффективный формат переговоров для российского и белорусского бизнеса. Он открывает новые возможности для наших стран, укрепляет экономические связи", - приводят в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Форум прошел в преддверии Дней Санкт-Петербурга в Минске и заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии.

Первый Белорусский продовольственный форум состоялся 29-31 марта 2022 года одновременно с визитом в Петербург премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. По итогам форума российские и белорусские предприниматели заключили тогда контракты о поставках продукции из Белоруссии на 5 млрд рублей.