16 марта, 11:40

Путин: инвестиции, сделанные в российскую экономику сейчас, окупятся сторицей завтра

Инвестиции, сделанные в российскую экономику сейчас, окупятся сторицей завтра - Путин. 

© Информационное агентство ТАСС
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