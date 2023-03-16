Акции британских банков на Лондонской бирже растут на фоне новостей о Credit Suisse

Совокупная стоимость ценных бумаг банков Великобритании растет на 3,2%

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Котировки британских банков на Лондонской фондовой бирже растут в четверг на фоне решения швейцарского банка Credit Suiss занять у Национального банка Швейцарии (НБШ) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд).

Как свидетельствуют данные, публикуемые на сайте биржи, совокупная стоимость ценных бумаг банков Великобритании растет на 3,2% после продемонстрированного накануне падения на 5,6%. Так, акции Lloyds прибавляют в цене 2,76%, HSBC - 2,4%. Котировки Barclays, капитализация которого накануне снизилась на 9%, растут на 2,13%.

Сам же индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, прибавляет 0,30%. Днем ранее основной индекс лондонской фондовой площадки опустился на 3,8%, что стало самым большим падением котировок с периода, предшествовавшего пандемии коронавируса.

Тем временем акции Credit Suiss выросли в четверг на цюрихской бирже на 30% после объявления о займе средств у НБШ. Таким образом кредитное учреждение компенсировало потери после обвала своих котировок днем ранее.