Костин ожидает сохранения 17 марта ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5%

Глава ВТБ заявил об этом в кулуарах съезда РСПП

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что Банк России на предстоящем 17 марта заседании совета директоров сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Сохранится, я думаю", - сказал он.

Ключевая ставка Банка России в 2022 году прошла исторически широкий диапазон. После рекордного взлета до 20% в феврале из-за санкционного давления со стороны западных стран и экономического шока регулятор понижал процентный показатель шесть раз подряд. С сентября 2022 года ставка сохраняется на уровне 7,5%, и, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, также не претерпит изменений на предстоящем в эту пятницу заседании.