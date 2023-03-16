В ЛНР трасса Р-150 Новопсков - Дебальцево получит статус федеральной

Содержанием и ремонтом объекта станут заниматься специалисты Федерального дорожного агентства

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Трасса Р-150 Новопсков - Дебальцево в Луганской Народной Республике (ЛНР) в этом году получит статус федеральной, ее содержанием и ремонтом будут заниматься специалисты Федерального дорожного агентства. Об этом в четверг сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"В России одной из стратегических задач является развитие сети федеральных дорог. Теперь Луганская Народная Республика как новый субъект государства включена в эту работу. В этом году статус федеральной дороги в ЛНР получит трасса Р-150 Новопсков - Дебальцево, она перейдет под управление Федерального дорожного агентства - Росавтодора. На этом участке трассы специалисты приступят к обеспечению содержания, своевременному ремонту и обустройству дорожного полотна", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник отметил, что эти мероприятия позволят высвободить ресурсы для восстановления других дорог, соединяющих города и районы республики. "Считаю это еще одним большим шагом в интеграционных процессах, который поможет возрождаться и развиваться Луганской Народной Республике в составе большой страны", - подчеркнул он.

В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в 2023 году более 1 тыс. км дорог в новых регионах получат статус федеральных, будет проведена их диагностика для возможности осуществления своевременного ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения. В 2022 году на территориях новых субъектов было отремонтировано более 800 км дорог.