Ростовская АЭС начала второй цикл эксплуатации "толерантного" ядерного топлива

Внедрение противоаварийного топлива имеет ключевое значение для вывода системной безопасности атомной энергетики на качественно новый уровень

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Ростовская АЭС приступила на энергоблоке №2 ко второму циклу опытно-промышленной эксплуатации "толерантного" ядерного топлива нового поколения безопасности. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

"Ко второму этапу опытно-промышленной эксплуатации тепловыделяющих элементов нового поколения безопасности (ATF) приступили на энергоблоке №2 Ростовской АЭС. Тепловыделяющие элементы нового поколения безопасности были загружены в энергоблок №2 Ростовской АЭС 18 месяцев назад. <…> Теперь, после завершения ремонтной кампании, для них начался второй из трех предусмотренных на этапе опытно-промышленной эксплуатации циклов работы", - говорится в сообщении.

ATF или "толерантное" топливо, - ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС. пояснили в министерстве. Внедрение противоаварийного топлива имеет ключевое значение для вывода системной безопасности и надежности атомной энергетики на качественно новый уровень.

"Перед российской промышленностью сегодня стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Инновационные технологии Росатома, примером которых является "толерантное" топливо, основаны на передовых достижениях российской науки и направлены на повышение безопасности и дальнейшее развитие отечественной атомной энергетики", - привели в сообщении слова директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.