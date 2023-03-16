Эксперт: венчурные инвестиции в российские стартапы достигли минимума за последние 6 лет

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Дабба отметил, что в 2022 году показатель достиг $418 млн

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Венчурные инвестиции в российские стартапы упали до минимума за последние 6 лет, достигнув в 2022 году $418 млн. Об этом в четверг сообщил основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах на пленарном заседании Российского венчурного форума в Казани.

"В прошлом году падение было настолько серьезным, что мы достигли шестилетнего минимума. Предвижу, что в этом году мы будем примерно на том же уровне", - сказал Даббах.

Согласно данным, представленным в презентации, в 2022 году объем инвестиций составил $418 млн, из них $287 млн пришлось на первое полугодие и $131 млн - на второе. Относительно 2021 года падение объема инвестиций составило 83%, количество сделок упало на 55%.

"Мы вряд ли увидим большой приток иностранных инвестиций несмотря на то, что есть надежды на Китай, Ближний Восток. <…> Активность, я думаю, будет на уровне ангельских инвестиций <…> и корпораций. Очевидно сейчас, что корпоративный сегмент будет не только скупать недооцененные компании, но будет активно инвестировать", - сказал Даббах.

Также он отметил поддержку рынка со стороны государства. Так, в 2022 году порядка $220 млн были выделены в виде грантов и других форм.

О форуме

Российский венчурный форум проходит в Казани 16 марта. Мероприятие собрало около 3 тыс. участников. В рамках форума прошло 14 круглых столов, выступили около 150 спикеров. Эксперты и лидеры рынка обсудили новые формы трансформации венчура в России, модели и механизмы взаимодействия, роль государственных корпораций и частных инвесторов в новое время. Одной из ключевых тем стала технологическая независимость страны.

Также на форуме проходит выставка стартапов, где 51 высокотехнологичная компания представила свои решения.