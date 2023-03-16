Министр финансов США вновь призвала Конгресс повысить потолок госдолга

Как считает Джанет Йеллен, попытки разрешить ситуацию другими методами рискованны и грозят подорвать доверие к американской финансовой системе

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Конгресс должен повысить потолок госдолга США, попытки разрешить ситуацию другими методами рискованны и грозят подорвать доверие к американской финансовой системе. Об этом заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по финансам Сената США.

"Я считаю крайне важным, чтобы Конгресс выступил с единых позиций и признал, что повышение потолка госдолга - это его обязанность, необходимая для защиты кредитоспособности США", - сказала она.

Йеллен отвергла предложение о выплатах только по ряду приоритетных обязательств, чтобы не повышать потолок госдолга. "Если вы не можете заплатить по счетам, по всем счетам, когда подходит срок - это дефолт. США всегда платили по своим счетам, так было с 1789 года, независимо от того, кто был президентом и кто входил в Конгресс. Мы всегда выполняли все свои обязательства. Выделять только некоторые из них - это тот же дефолт, но под другим названием", - указала она.

Министр финансов добавила, что подобные попытки обойти каким-либо способом необходимость повышения потолка госдолга могут быть весьма опасны. "Есть причины, по которым представители обеих партий отвергли это чрезвычайно рискованное предложение, а также почему никогда раньше никто не пробовал этого сделать, - продолжила она. - Я не могу дать никаких гарантий того, насколько такой план технически осуществим. Это будет крайне рискованно, этого никто раньше не пробовал и это будет радикальным отходом от существующих практик".

Превышение потолка госдолга

19 января Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, законодательно установленного сейчас на уровне $31,4 трлн. Речь идет об отказе от ряда категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок. Министр финансов призывала Конгресс действовать без промедления в том, что касается согласования повышения потолка государственного долга или приостановки его действия. По мнению главы Минфина, это необходимо, чтобы не подорвать доверие к США и их кредитоспособности. Ранее Йеллен отмечала, что имеющихся в распоряжении наличных средств с учетом чрезвычайных мер должно хватить до начала июня.

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе оплачивать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса США, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.