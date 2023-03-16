Metro отменила вход в торговые залы по картам гостя

В пресс-службе компании пояснили, что ранее карту гостя мог оформить любой желающий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя. Об этом говорится в сообщении компании.

"С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании пояснили, что ранее карту гостя мог оформить любой желающий - по ней осуществлялся проход в магазины, а также оплата покупки на кассе. До этого такие карты могли оформить только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В России Metro управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе.